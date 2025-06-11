Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic dönemi sona erdi

Bahçeşehir Koleji, başantrenör Dejan Radonjic ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2023-2024 yılı ortasında katılan başantrenör Dejan Radonjic ile yollarımız ayrılmıştır. Dejan Radonjic’e kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.