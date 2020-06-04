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Bakan Albayrak: Çiftçilere 400 Milyon TL’yi aşan avans desteği verdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sürecinde çiftçilere hububat üretimi ve pancar küspesi için 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk" dedi

son dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından çiftçiye yapılan desteklerle alakalı açıklamada bulundu. Albayrak, "Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması;

"Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız."

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