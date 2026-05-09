Bakan Bak, Galatasaray’ın şampiyonluğunu tebrik etti!
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 22:44
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini, yöneticileri ve tüm sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum."
