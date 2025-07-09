Bakan Bayraktar: Yakında Suriye’ye gaz tedarikine başlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9'uncu OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı. Seminerde ‘Petrol Piyasaları: Enerji Güvenliği, Büyüme ve Refah' başlıklı bakanlar oturumunda bir konuşma yapan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı.

Bakan Bayraktar, temel politikalarının enerjide arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak ve karbon nötr bir ekonomi haline gelmek olduğunu belirterek, "Her gün pazara 2 milyon varil petrol ve 86 milyon insanımıza yetecek bir teravatlık elektrik tedarik etmemiz gerekiyor. Bu yüzden tek bir enerji kaynağını veya tek bir teknolojiyi seçme lüksümüz yok" dedi.

"GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ KAPASİTESİ 4 KATINA ÇIKACAK"

Arz güvenliği noktasında yenilenebilr enerjiye odakladıklarını kaydeden Bayraktar, "Çok iddialı bir yenilenebilir enerji programımız var. Önümüzdeki 10 yıl içinde güneş ve rüzgar kapasitemizi 4 katına çıkaracağız" diye konuştu.

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"16 MİLYON HANEYE YETECEK GAZI KARADENİZ'DEN ÇIKARACAĞIZ"

Bayraktar, 2020 yılında Karadeniz'de büyük bir gaz rezervi keşfettiklerini hatırlatarak "Bugün itibarıyla buradan 4 milyon haneye doğalgaz tedarik ediyoruz. Gelecek yıl bunu ikiye katlayacağız. 2028'de de 16 milyon haneye yetecek gazı Karadeniz'den çıkaracağız" ifadelerini kullandı.