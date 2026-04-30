        Bakan Bolat: Hollanda ile ticaret hacmi hedefimiz yıl sonunda 15 milyar dolar seviyesi

        Bakan Bolat: Hollanda ile ticaret hacmi hedefimiz yıl sonunda 15 milyar dolar seviyesi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Hollanda'nın ikili ticaret hacminin geçen yıl 13,3 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, "Hedefimiz, 2026 yılı sonunda 15 milyar dolar seviyesine ulaşmaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:52
        "Hollanda ile ticaret hacmi hedefimiz yıl sonunda 15 milyar dolar seviyesi"

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral Günü" vesilesiyle büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona katıldı.

        Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı resepsiyonda konuşan Bolat, Türkiye ile Hollanda arasındaki 500 yılı aşkın köklü dostluğun, küresel ticaret ve finansın gelişimine de yön verdiğini söyledi.

        Bolat, iki ülke arasında sağlam temeller üzerinde yükselen diplomatik münasebetlerin, ekonomi, ticaret, kültür ve savunma gibi stratejik alanlara genişleyerek çok boyutlu bir ortaklığa dönüştüğünü bildirdi.

        Türkiye ve Hollanda'nın, Birleşmiş Milletler (BM), NATO ve Avrupa Konseyi gibi platformlarda yan yana duran iki müttefik olduğunu dile getiren Bolat, ortak öncelikler doğrultusunda bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlamaya devam ettiklerini, bu sağlam bağların, ekonomik ve ticari işbirliğini çok daha ileri seviyelere taşıyacağını aktardı.

        Bolat, bölgesel istikrarsızlıklar ve ekonomik şoklar gibi küresel zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ve gücünü sürdürdüğünü ve büyümeye devam ettiğine işaret ederek, "Avrupa Birliği (AB) ise bu büyüme sürecinde her zaman temel ortağımız olmuştur. Türkiye, Avrupa için önemli bir üretim ve tedarik merkezi haline gelmiş, AB Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye ise AB'nin 5'inci büyük ticaret ortağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

        "HOLLANDA TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAKLARINDAN"

        Bölgedeki jeopolitik gelişmeler, artan korumacılık eğilimleri ve enerji krizlerinin güçlü ekonomik ilişkiler kurmayı her zamankinden daha kıymetli hale getirdiğini vurgulayan Bolat, şunları söyledi:

        "Türkiye olarak, başta Hollanda olmak üzere AB'deki kilit ortaklarıyla ekonomik işbirliklerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hollanda ile ilişkilerimizi hem ikili hem de AB çatısı altında daha da geliştirmeyi önemsiyoruz. Hollanda bugün, Türkiye'nin AB üyesi ülkeler arasındaki en önemli ticaret ortaklarındandır. Hollanda ile ikili ticaret hacmimiz 2015'te 6,4 milyar dolar seviyesinden 2025'te 13,3 milyar dolara yükselmiştir. Hedefimiz, 2026 yılı sonunda 15 milyar dolar seviyesine ulaşmaktır. Ülkelerimiz arasında haftalık 145 frekans havayolu taşımacılığı güçlü bağlantısallığımızı adeta tescil etmektedir. Bunu turizm verilerimizde de görmekteyiz. 2025 itibarıyla ülkemizde 1,3 milyon Hollandalı'yı misafir ettik."

        Bolat, Hollanda ile karşılıklı gelişen yatırım ilişkilerinin, küresel ölçekte büyüyen ortaklığın önemli bir dinamiği olduğunu ifade ederek, "Hollanda bugün, Türkiye'deki 32 milyar dolarlık yatırım portföyü ile ekonomik ortaklarımız arasında birinci ülke konumundadır" dedi.

        Türkiye'de faaliyet gösteren 3 binden fazla Hollanda şirketinin AB değer zincirlerindeki güçlü ve güvenilir rolü ayrıca pekiştirdiğini anlatan Bolat, Türk yatırımlarının 2025 yılı itibarıyla Hollanda'da yaklaşık 25 milyar dolara ulaştığını, bunun Türkiye'nin yurt dışındaki toplam yatırımlarının yüzde 40'ına tekabül ettiğini bildirdi.

        Bolat, dünya çapında prestij projelere imza atan Türk yurt dışı müteahhitlerinin Hollanda'da bugüne kadar 4,6 milyar dolar değerinde müteahhitlik projesini başarıyla tamamladığını aktardı.

        "TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE GELECEK VAAT EDEN POTANSİYELE SAHİP

        Türkiye'nin bu yıl kasım ayında ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31), Türk ve Hollandalı paydaşlar ve iş insanları için yenilikçi işbirliklerine zemin oluşturacağına inandıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

        "Türkiye, Hollanda ve Avrupa için savunma sanayisi alanında gelecek vaat eden müstesna bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin savunma ve sanayi entegrasyonundaki vizyoner rolü, bölgesel güvenliğin ve istikrarın teminatı olarak stratejik bir değer taşımaktadır. Türkiye, bu yılın temmuz ayında NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak küresel savunma mimarisindeki kilit konumunu bir kez daha tescil edecektir. Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı marjında muhatabım Sayın Bakan Sjoerd Sjoerdsma ile de görüşme fırsatı buldum. Temmuz ayı başında, bu kez Hollanda'da JETCO'nun 6. Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Toplantı vesilesi ile iş çevrelerimizi bir araya getireceğiz ve gelecekteki işbirliklerimiz için kapsamlı bir yol haritası oluşturacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beykoz'da orman yangını

        (İHA) Beykoz'da, ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı bildirilen yangında ormanın başka bir bölgesinde alevler yükseldi

        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Tedavi sürecini paylaştı
        Tedavi sürecini paylaştı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
