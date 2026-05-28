Bakan Bolat: Yılın ilk yarısını pozitif şekilde geçirmiş olacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a geldi. Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Bolat’ı, Vali Recep Soytürk ve il protokolü karşıladı. Bolat, Polisevi’nde emniyet mensuplarıyla bayramlaştıktan sonra Zübeyde Hanım Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla bir araya geldi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bolat, partililerle bayramlaştı. Burada konuşan Bolat, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

"TÜRKİYE'MİZ TAM BİR İSTİKRAR ADASI"

Dünyanın ve Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bolat, çevre coğrafyada yaşanan savaş ve krizlere dikkati çekti. Türkiye’nin 3 Kasım 2002’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde istikrarını koruduğunu ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

"Etrafımız adeta ateş çemberi. Şer güçler sürekli dünyada istikrarsızlık ve kaos oluşturmaya çalışıyor. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Çok sayıda ülkenin gıpta ettiği, imrendiği, rol model aldığı bir Türkiye'miz var. Bunda Cumhurbaşkanı'mızın başarılı, güçlü, dirayetli, liderliği ve kadrolarının 2002'den bu yana gösterdiği büyük performans, başarılı performansla Türkiye artık dünyada öncü ve kurucu bir ülke, dikkate alınan saygın itibarlı bir ülke. Türkiye'miz tam bir istikrar adası, güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor."

"BİZİ İYİ BİR İKİNCİ YARI YIL BEKLİYOR"

Bölgenin aldığı yağışlarla, tarımda bereketli bir yıl beklediklerini dile getiren Bolat, "Bu sene tarımda tam bir bereket yılı olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve bu yağışlı, bereketli sezonda tarım ürünlerinde çok büyük artışlar bekleniyor. Geçen yıl kuraklık, don ve sel gibi felaketlerden dolayı yüzde 8,8 küçülen tarım sektörü bu yıl inşallah çift haneli rakamlarda büyüme gösterecek. Hem ürünler bazında hem genel tarım ürünleri bazında. Gıda üretimi de artacak, fiyatlar çok makul seviyelere gerileyecek. Sürümden, üretimden kazanç, bereket artacak. İnşallah bu bereketli yılı sanayi, hizmetler diğer sektörlerde de devam ettireceğiz. Körfez'deki savaştan dolayı dünyada büyüme, üretim ve ticarette artış hızında ciddi yavaşlamalar var. Ama biz inşallah gerek tarımsal üretimdeki artış gerekse bu Körfez savaşı ilk ay, mart ayında olumsuz bir etki bizde de meydana getirdi üretimde ve ihracat anlamında ama nisan ayı çok iyi bir ihracat artışımız oldu; yüzde 22,5. Bu ay, mayıs ayı da çok iyi gidiyor. Sadece bu yıl mayıs ayında Kurban Bayramı 11 gün geriye geldiği için bu 9 günlük tatil nedeniyle iş günü çok azaldı. Geçen yıl 20 iş günü vardı. Bu yıl 14 iş günü var. Buna rağmen ihracatımızın temposu iyi. Mutlak değerde az bir küçülme olacak. İthalatta daha büyük küçülme olacak. Dış ticaret açığımız da azalacak inşallah. Ama haziran ayında, geçen yıl Kurban Bayramı haziranda olduğu için bu sene iş günü 3,5 gün fazla olacak ve haziran ayında biz 4-5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacağız. Böylece yılın ilk yarısını çok pozitif bir şekilde dış dengeler açısından inşallah geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirde dolar bazında önemli büyüme kaydettiğini belirterek, tarım, sanayi, ulaştırma, altyapı, enerji, çevre, eğitim, sağlık ve savunma sanayisi gibi alanlarda büyük gelişmeler yaşandığını söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın artırılması ve dış ticaret dengesinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bolat, Türkiye ekonomisinin krizlere karşı dayanıklı olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin çevresinde savaşların sürdüğünü belirten Bolat, birçok İslam ülkesinin çatışmalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Enerji fiyatlarında dünyada ciddi artışlar yaşandığını anlatan Bolat, hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de enerji ve temel ham madde tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Bolat, geçen yıl kuraklık, don ve sel gibi afetler nedeniyle küçülen tarım sektöründe bu yıl çift haneli büyüme beklendiğini kaydetti. Bölgede barışın sağlanmasını temenni ettiklerini belirten Bolat, Gazze’de yaşananlara dikkati çekerek, Türkiye'nin dış politika ve savunma politikalarında barışın tesisi için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. Türkiye'nin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Bolat, hükümetin eğitim, sağlık, ekonomi, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.