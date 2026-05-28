Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,8996 %-0,01
        EURO 53,4822 %0,21
        GRAM ALTIN 6.613,62 %0,55
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,63 %0,39
        BITCOIN 72.811,00 %-3,11
        GBP/TRY 61,6793 %0,07
        EUR/USD 1,1653 %0,23
        BRENT 94,53 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 10.813,27 %0,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat: Yılın ilk yarısını pozitif şekilde geçirmiş olacağız

        Bakan Bolat: Yılın ilk yarısını pozitif şekilde geçirmiş olacağız

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yıl inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle, barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması, Müslüman beldelerin huzura kavuşması, Gazze'nin kurtuluşu, yiğit Kahraman Gazzelilerin verdiği bu destansı mücadelenin inşallah zaferle taçlanması" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 18:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yılın ilk yarısını pozitif geçirmiş olacağız"

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a geldi. Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Bolat’ı, Vali Recep Soytürk ve il protokolü karşıladı. Bolat, Polisevi’nde emniyet mensuplarıyla bayramlaştıktan sonra Zübeyde Hanım Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla bir araya geldi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bolat, partililerle bayramlaştı. Burada konuşan Bolat, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

        "TÜRKİYE'MİZ TAM BİR İSTİKRAR ADASI"

        Dünyanın ve Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bolat, çevre coğrafyada yaşanan savaş ve krizlere dikkati çekti. Türkiye’nin 3 Kasım 2002’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde istikrarını koruduğunu ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "Etrafımız adeta ateş çemberi. Şer güçler sürekli dünyada istikrarsızlık ve kaos oluşturmaya çalışıyor. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Çok sayıda ülkenin gıpta ettiği, imrendiği, rol model aldığı bir Türkiye'miz var. Bunda Cumhurbaşkanı'mızın başarılı, güçlü, dirayetli, liderliği ve kadrolarının 2002'den bu yana gösterdiği büyük performans, başarılı performansla Türkiye artık dünyada öncü ve kurucu bir ülke, dikkate alınan saygın itibarlı bir ülke. Türkiye'miz tam bir istikrar adası, güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor."

        "BİZİ İYİ BİR İKİNCİ YARI YIL BEKLİYOR"

        Bölgenin aldığı yağışlarla, tarımda bereketli bir yıl beklediklerini dile getiren Bolat, "Bu sene tarımda tam bir bereket yılı olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve bu yağışlı, bereketli sezonda tarım ürünlerinde çok büyük artışlar bekleniyor. Geçen yıl kuraklık, don ve sel gibi felaketlerden dolayı yüzde 8,8 küçülen tarım sektörü bu yıl inşallah çift haneli rakamlarda büyüme gösterecek. Hem ürünler bazında hem genel tarım ürünleri bazında. Gıda üretimi de artacak, fiyatlar çok makul seviyelere gerileyecek. Sürümden, üretimden kazanç, bereket artacak. İnşallah bu bereketli yılı sanayi, hizmetler diğer sektörlerde de devam ettireceğiz. Körfez'deki savaştan dolayı dünyada büyüme, üretim ve ticarette artış hızında ciddi yavaşlamalar var. Ama biz inşallah gerek tarımsal üretimdeki artış gerekse bu Körfez savaşı ilk ay, mart ayında olumsuz bir etki bizde de meydana getirdi üretimde ve ihracat anlamında ama nisan ayı çok iyi bir ihracat artışımız oldu; yüzde 22,5. Bu ay, mayıs ayı da çok iyi gidiyor. Sadece bu yıl mayıs ayında Kurban Bayramı 11 gün geriye geldiği için bu 9 günlük tatil nedeniyle iş günü çok azaldı. Geçen yıl 20 iş günü vardı. Bu yıl 14 iş günü var. Buna rağmen ihracatımızın temposu iyi. Mutlak değerde az bir küçülme olacak. İthalatta daha büyük küçülme olacak. Dış ticaret açığımız da azalacak inşallah. Ama haziran ayında, geçen yıl Kurban Bayramı haziranda olduğu için bu sene iş günü 3,5 gün fazla olacak ve haziran ayında biz 4-5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacağız. Böylece yılın ilk yarısını çok pozitif bir şekilde dış dengeler açısından inşallah geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

        Bakan Bolat, Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirde dolar bazında önemli büyüme kaydettiğini belirterek, tarım, sanayi, ulaştırma, altyapı, enerji, çevre, eğitim, sağlık ve savunma sanayisi gibi alanlarda büyük gelişmeler yaşandığını söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın artırılması ve dış ticaret dengesinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bolat, Türkiye ekonomisinin krizlere karşı dayanıklı olduğunu dile getirdi.

        Türkiye’nin çevresinde savaşların sürdüğünü belirten Bolat, birçok İslam ülkesinin çatışmalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Enerji fiyatlarında dünyada ciddi artışlar yaşandığını anlatan Bolat, hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de enerji ve temel ham madde tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Bolat, geçen yıl kuraklık, don ve sel gibi afetler nedeniyle küçülen tarım sektöründe bu yıl çift haneli büyüme beklendiğini kaydetti. Bölgede barışın sağlanmasını temenni ettiklerini belirten Bolat, Gazze’de yaşananlara dikkati çekerek, Türkiye'nin dış politika ve savunma politikalarında barışın tesisi için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. Türkiye'nin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Bolat, hükümetin eğitim, sağlık, ekonomi, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

        ESENYURT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan kesimler kameralara yansırken, zabıta ekipleri de tespit ettikleri kişilere ceza yazdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını