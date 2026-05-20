        BIST 100 14.012,01 %-0,12
        DOLAR 45,5836 %0,01
        EURO 53,0133 %0,17
        GRAM ALTIN 6.640,05 %1,08
        FAİZ 43,63 %0,30
        GÜMÜŞ GRAM 111,17 %2,91
        BITCOIN 77.065,00 %0,13
        GBP/TRY 61,2981 %0,34
        EUR/USD 1,1623 %0,16
        BRENT 105,77 %-4,95
        ÇEYREK ALTIN 10.856,48 %1,08
        Bakan Göktaş'tan Tokattaki selden etkilenenlere ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 19:32 Güncelleme:
        Sel felaketine 20 milyon lira ayrıldı

        Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

        Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 20 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Psikososyal Destek ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
