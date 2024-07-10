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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: "İşsizlik verilerinde beklediğimiz sonuçları alıyoruz" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: "İşsizlik verilerinde beklediğimiz sonuçları alıyoruz"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için attıkları kararlı adımların neticesinde işsizlik verilerinde de beklenen sonuçları aldıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:23
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        "İşsizlik verilerinde beklediğimiz sonuçları alıyoruz"
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        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12. Kalkınma Planı ve OVP hedeflerinin doğrultusunda çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

        İşsizlik oranlarının gerilemeye devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

        "İstihdam sayımız 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişiyle tarihi zirvesini yeniledi. İstihdam oranımız ise bir önceki aya göre 0,4 puan, bir önceki yıla göre ise 1,6 puan artarak yüzde 50 olarak gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için attığımız kararlı adımların neticesinde işsizlik verilerinde de beklediğimiz sonuçları alıyoruz.

        İşsiz sayısının 27 bin kişi azalmasıyla işsizlik oranı bir önceki aya 0,1 puan, bir önceki yıla göre 1,1 puan gerileyerek yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İş gücümüz bir önceki aya göre 245 bin kişi artışla 35 milyon 931 bin kişiye; iş gücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,3 puan, bir önceki yıla göre ise 1 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükseldi."

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