Bakan Kacır'dan girişimcilere çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı'na ilişkin, "Milli Teknoloji Hamlesi girişimlerini küresel sahneye taşıyoruz. Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha’da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde yer almak, girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun" dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ GİRİŞİMLERİ KÜRESEL SAHNEYE TAŞINIYOR

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden girişimlerini globale taşıyacak girişimcilere çağrıda bulunarak, "Girişiminizle dünyaya açılmanın tam zamanı. Milli Teknoloji Hamlesi girişimlerini küresel sahneye taşıyoruz. Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha’da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde yer almak, girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun" ifadelerini kullandı.

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Çağrıyla; girişimlerin global sahnede tanıtılma fırsatı, yatırımcılarla birebir görüşmeler, yeni müşteriler, tedarikçiler ve iş birlikleri, uluslararası pazarlara açılan kapılar ile teknolojideki en son trendlerle buluşma fırsatı yakalanacak.

Başvurular, 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 17:00'ye kadar alınacak.