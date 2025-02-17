Bakan Kacır'dan GÖKSUR IIR füzesi açıklaması!

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından GÖKSUR IIR füzesine ilişkin paylaşım yaptı.

TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen GÖKSUR füzesinin ilk atışının TCG Beykoz Gemisi'nden başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Kacır, "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Sistemi, açılı ya da dikey atım yeteneği, çoklu hedef önleme kabiliyeti ve parçacık tesirli harp başlığıyla zorlayıcı hava hedeflerine karşı etkili savunma sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.