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Bakan Nebati'den OVP açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni OVP ile ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik" dedi

Bakan Nebati'den OVP açıklaması
'Mali disiplinden asla taviz vermedik'
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HABERTURK.COM

2023-2025 dönemine ait Orta Vadeli Program'ın (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati programla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Programı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modeli'ni merkeze aldıklarını belirten Bakan Nebati açıklamasına şöyle devam etti:

"Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz.

'İHRACATIMIZ 305 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK'

"Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz.
Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik. Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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