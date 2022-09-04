'Mali disiplinden asla taviz vermedik' 0:00 / 0:00

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2023-2025 dönemine ait Orta Vadeli Program'ın (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati programla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Programı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modeli'ni merkeze aldıklarını belirten Bakan Nebati açıklamasına şöyle devam etti:

"Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz.

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