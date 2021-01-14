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Bakan Selçuk: 2020 yılında 423 bin kişiyi Mesleki Eğitim Kurslarımız ve İşbaşı Eğitim Programlarımızdan Yararlandırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un aktif işgücü piyasası programları kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlediğini belirterek 2020 yılında 423 bin kişinin kurs ve programlardan yararlandığını söyledi

Bakan Selçuk: 2020 yılında 423 bin kişiyi Mesleki Eğitim Kurslarımız ve İşbaşı Eğitim Programlarımızdan Yararl
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2020 yılında düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarından 87 bin kişi, İşbaşı Eğitim Programlarından ise 336 bin kişinin yararlandığının bilgisini paylaşan Selçuk, “Kurs ve programlara katılanların yüzde 52’si kadınlardan oluşuyor. Gençler de yoğun bir şekilde bu programlardan yararlanıyor. Buna göre toplam katılımcıların yüzde 47’sini 24 yaş ve altında yer alan gençler oluşturuyor. 183 bin kişi İmalat, 8 bin kişi ise Bilgi ve İletişim sektöründe düzenlenen aktif işgücü programlarımızdan yararlandı” dedi.

Bakan Selçuk, Mesleki Eğitim Kursları ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde mesleği olmayan veya mesleğinde kendini geliştirmek isteyen kişilere nitelik kazandırdıklarını, İşbaşı Eğitim Programları aracılığıyla da iş arayanların iş yerlerinde çalışarak mesleki yeterliklerini geliştirdiklerini ve mesleki tecrübe edindiklerini belirtti.

Pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında 423 bin kişinin İŞKUR’un düzenlemiş olduğu kurs ve programlardan yararlandığını belirten Bakan Selçuk 2021 yılında da artan bir ivmeyle vatandaşlarımızın aktif işgücü piyasası programlarından yararlanmaya devam edeceğini ifade etti.

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