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Bakan Selçuk: Geçen yıl korumalı işyerlerine 577 bin TL ödenek aktardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Korumalı İşyeri" modeli ile işyerleri için 2019 yılında 577 bin TL ödenek aktardıklarını açıkladı

Bakan Selçuk: Geçen yıl korumalı işyerlerine 577 bin TL ödenek aktardık
HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engellilerin ilgilerine, yeteneklerine ve becerilerine odaklanarak işe yerleştirmek, uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlayan istihdam modellerini yaygınlaştırmak için özel sektör ile işbirliği yaptıklarını söyledi.

Selçuk, özellikle işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla çalışma ortamı özel olarak düzenlenen korumalı işyerlerine ödenek aktardıklarını kaydetti.

2019 yılında her bir engelli için ödenen 720 TL’lik aylık tutarın 2020 yılında 763 TL’ye yükseldiğini vurgulayan Selçuk, “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Korumalı İşyerlerine 2019 yılında 577 bin TL ödenek aktardık” ifadelerini kullandı.

KORUMALI İŞYERLERİ NEDİR?

Korumalı İşyeri; işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeri olarak tanımlanıyor. Korumalı işyerlerinde; en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı işyerinde belirtilen özelliklere sahip en az 8 engellinin çalışması gerekiyor.

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