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Bakan Selçuk: Harp ve vazife malullerimizin ek ödemelerini yarın yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu

Bakan Selçuk: Harp ve vazife malullerimizin ek ödemelerini yarın yapacağız
AA

Bakan Selçuk, harp ve vazife malullerine ek ödeme kapsamında 59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı. Harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3 bin 647 lira ile 6 bin 631 lira arasında değiştiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “2020 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödenecek” dedi.

Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79’uncu maddesi kapsamında harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıkları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacak.

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