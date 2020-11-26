Katar ile aile, kadın ve sosyal hizmetler alanlarında işbirliği

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısında, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Jassim Al Thani ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı imzaladı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin başkanlıklarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

Zehra Zümrüt Selçuk, imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülke arasında aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik olarak yürütülen sosyal hizmetler konularındaki mevcut karşılıklı işbirliğinin hukuki temelinin oluşturulması ve bu işbirliğinin daha ileri düzeylere taşınması hedeflendiğini belirtti.

Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesiyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Katar Devleti İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik olarak yürütülen sosyal hizmetler konularındaki bilgi ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılacağını aktaran Bakan Selçuk, ortak toplantılar düzenlenmesiyle iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin daha da güçlenmesini beklediklerini kaydetti.