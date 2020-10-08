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Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu

Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı
HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu

Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullandı.

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