Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.622,90 %-1,88
        DOLAR 28,0215 %0,19
        EURO 29,7026 %0,16
        ALTIN 1.786,99 %0,67
        FAİZ 24,16 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 20,94 %0,95
        BITCOIN 29.703,00 %3,39
        GBP/TRY 33,9941 %-0,33
        EUR/USD 1,0587 %0,05
        BRENT 93,59 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 2.921,73 %0,67
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlara ekonomi programını anlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlara ekonomi programını anlattı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Fransa ziyareti kapsamında Societe Generale'in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon Euro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programlarını anlattıklarını bildirdi. Bakan Şimşek bunun yanında Fransa-Almanya Forumunda 70 civarında firmanın CEO/CFO'suna Türkiye'deki yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi verdiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün gerçekleştirdiği Fransa ziyareti sonrası sosyal medya hesabından bugün açıklamada bulundu.

        Bir günlük Fransa ziyaretine çok şey sığdırdıklarını belirten Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Sabah ilk olarak BNP Paribas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean LEMIERRE ev sahipliğinde, Fransa’nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya geldik. Daha sonra Societe Generale’in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon Euro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık."

        Erkan, Türk-Alman iş dünyası temsilcileriyle buluştu
        Erkan, Türk-Alman iş dünyası temsilcileriyle buluştu

        FATİH BİROL'LA GÖRÜŞME

        "Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı’nın Başkanı dostum Sn. Fatih BİROL ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Bruno Le MAIRE ile ikili ticaretimizi ve karşılıklı yatırımları nasıl artıracağımıza yönelik istişarelerde bulunduk. Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumunda 70 civarında firmanın CEO/CFO’suna Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattık. Fransa, Türkiye’de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimiz ile de devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        İSKİ'den kritik uyarı! Baraj doluluk oranı düşüyor!
        İSKİ'den kritik uyarı! Baraj doluluk oranı düşüyor!
        11 gözaltı! 3 ilde sahte kanser ilacı operasyonu
        11 gözaltı! 3 ilde sahte kanser ilacı operasyonu
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı