Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri mayısta iyileşti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin mayısta iyileştiğini belirterek, "Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 14:17
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Hanehalkı Beklenti Anketi" ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yorumladı.
Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin mayısta iyileştiğini belirten Şimşek'in paylaşımı şöyle:
Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi.
Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
