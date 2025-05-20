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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, Katar Maliye Bakanı el-Kuvari ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, Katar Maliye Bakanı el-Kuvari ile görüştü

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:21 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:21
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        Bakan Şimşek, Katar Maliye Bakanı ile görüştü
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        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

        El Kuvari ile Katar Ekonomi Forumu marjında ​​keyifli bir buluşma gerçekleştirdiklerini bildiren Şimşek, "Türkiye ve Katar mükemmel siyasi ilişkilere sahip ve şimdi bu temelden yararlanarak ekonomik bağlarımızı derinleştirme ve genişletme zamanı. İkili ticaret ve yatırımlarda ve üçüncü pazarlardaki ortak girişimlerde büyük, henüz kullanılmamış potansiyel." ifadesini kullandı.

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