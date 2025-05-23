Bakan Şimşek: Petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir artış var

Türkiye Bankalar Birliği'nin İstanbul'da düzenlenen 68. Genel Kurul Toplantısı açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Şimşek, ekonomik programa duyulan güvene dikkat çekerek, "Bankacılık sektörümüzün piyasa değeri 2'ye katlanmış durumda. Karlılık açısından henüz istenilen seviyede olmasak da, piyasanın değerlendirmesi oldukça olumlu. Piyasa değeri/defter değeri oranı 0.6'dan 1.1'in üzerine çıktı. Bu da piyasanın programa ve bankacılık sektörünün geleceğine dair yapıcı bir tutum sergilediğini gösteriyor" dedi.

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"PROGRAMIMIZIN ÖZÜ FİYAT İSTİKRARI"

Konuşmasında fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Şimşek, "Bizim programımızın özü fiyat istikrarını sağlamak. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon raporu kapsamında yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalacağına inanıyoruz ve bunun için gereken her adımı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kısa vadede lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandığını ve kur geçişkenliğinin zayıfladığını belirten Şimşek, "Finansal şartlar daha sıkı. Petrol fiyatları ise önemli ölçüde geriledi. Dezenflasyon programımız kararlılıkla uygulanıyor ve rayında ilerliyor" dedi.