Gaziosmanpaşa’nın Küçükköy Spor Kulübü ile Bayrampaşa’nın Yıldırım Bosna Spor Kulübü arasında 30 Aralık’ta oynanan karşılaşma öncesinde kavga çıktı. Küçükköy Spor taraftarı 18 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürüldü. Komşu iki ilçenin sınır mahallelerindeki gerilimin ardından devreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu girdi. Bakan Soylu'nun talimatıyla bir araya gelen iki ilçenin kaymakamları, belediye başkanları, emniyet müdürleri, iki takımın başkanları ve ölen Muhammet Yücel’in babası Fatih Yücel ve amcası Serkan Yücel ortak açıklama yaptı. İki semt arasında düşmanlık olmadığını söyledi.

18 YAŞINDAKİ TARAFTAR ÖLDÜRÜLDÜ

Bayrampaşa’nın Yıldırım Mahallesi ile Gaziosmanpaşa’nın Küçükköy Mahallesi’ni Eski Edirne Asfaltı ayırıyor. İki mahallede oturanlar da çoğunlukla Balkanlar’dan göçmüş aileler. Aslında isimleri dışında iki mahalle arasında pek de ayrım yok. İki mahallenin köklü spor kulüpleri Yıldırım Bosna ile Küçükköy Spor arasında da ezeli bir dostluk bulunuyor. Ancak iki dost kulübün taraftarları arasında, 30 Aralık’taki maç öncesi birbirine girdi. Küçükköy Spor taraftarı 18 yaşındaki Muhammet Yücel bıçaklanarak öldürüldü.

BAKAN SOYLU DEVREYE GİRDİ

Cinayetten sonra iki mahalle arasında ilişkiler gerildi. Karşılıklı kavgalar, sataşmalar başladı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi. İlçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve ilçe emniyet müdürlerine iki takım taraftarlarının barıştırılması talimatı verildi.

ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ile iki mahallenin muhtarları hemen ortaklaşa çalışma başlattı.

KULÜP BAŞKANLARI TARAFTARLARA ARACI OLDU

Yıldırım Bosna Spor Kulübü Başkanı Saffet Eryüz ile Küçükköy Spor Kulübü Başkanı Muzaffer Şahintürk yetkililerin taraftar gruplarıyla görüşmelerine aracı oldu. Bu sırada, hayatını kaybeden Muhammet Yücel’in ailesi ile de görüşüldü. Cinayetin sonuna kadar takipçisi olunacağı sözü verildi.

AÇIKLAMA YAPIP BARIŞ YEMEĞİ YEDİLER

Gaziosmanpaşa’daki Paşa Köşkü Lokantası’nda dün iki kaymakam, iki belediye başkanı, iki emniyet müdürü, iki takımın başkanları ile ölen Muhammet Yücel’in babası Fatih Yücel ve amcası Serkan Yücel bir araya geldi. Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada, “Bu olaydan ders alacağız. Kardeşliğimizi pekiştirecek ve tüm ülkemize örnek olacağız. Tribünlerde, sokaklarımızda hep birlikte hem kötü tezahüratın önüne geçmek için gerekli her türlü çabayı gösterecek, hem de kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi herkese göstereceğiz” dedi. Yıldırım Bosna Spor Kulübü Başkanı Saffet Eryüz ile Küçükköy Spor Kulübü Başkanı Muzaffer Şahintürk de Muhammet Yücel’in babası Fatih Yücel’e çiçek vererek başsağlığı diledi. Grup daha sonra hep birlikte barış yemeği yedi.

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