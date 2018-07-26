Gündüz staj yaptıkları için gece saatlerinde yazılım teknolojileri konusunda çalışma yapan bir grup üniversite öğrencisi, yaşadıkları internet problemi yüzünden uzun süre çalışamayınca durumu sosyal medya üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a iletti.
Gençlerin bulunduğu bölgeye özel bir ekip yollayarak sorunun kısa sürede çözülmesini sağlayan Bakan Varank, sosyal medya hesabından ise "Gençler sorununuz çözüldü mü" diye sordu. Karşılaştıkları problemi Bakan Varank'ın anında devreye girerek çözmesi gençleri sevindirdi.
Gençler ise Bakan Varank'a yine sosyal medya üzerinden "Teşekkürler Sayın Bakanım, sorunumuz çözüldü. İnternetimiz tekrar bağlandı. Artık üstümüzde daha büyük bir yük var. Daha çok çalışacağız." şeklinde yanıt verdi.
"MEMNUN KALDIK"
İnternet bağlantısı sorunu yaşayan gençlerden HRÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mehmet Can Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazılım projeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.
İnternet sıkıntısı yaşadıkları için bir umut sorunları çözülür diye Bakan Varank'ı etiketleyerek tweet attıklarını belirten Alpay, "Sorun kısa sürede çözüldü. Biz böyle anında müdahale beklemiyorduk şaşırdık, memnun kaldık. Burada daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." dedi.
"BİZE BU ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER LAZIM"
Aynı bölüm öğrencilerinden Muhammed Filiz de attıkları tweet sonrası Bakan Varank'ın kendilerine bizzat yanıt verdiğini belirtti.
Sorunu ilettikten bir sonra süre ekiplerin hızlıca problemi giderdiğini vurgulayan Filiz, "Bir müddet aranın ardından çalışma ofisimize tekrar geldiğimizde internetimizin bağlı olduğunu gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Bir şekilde bizimle ilgilenen, bizi gözetleyen bir bakanımız olduğu için çok şanslıyız. Çünkü artık bize bu şekilde hızlı müdahale ve çözüm üreten yetkililer lazım." şeklinde konuştu.
Bakan Varank, kısa süre önce de Yıldırım Beyazıt Üniversitesindeki laboratuvar sorununun çözülmesini sağlamıştı.
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