        Bakan Uraloğlu: "5G ile otonom dönüşüm hızlanacak"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 5G'nin üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliğini aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısı olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, "1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz 5G, endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına birçok alanda dönüşümü hızlandıracak" açıklamasında bulundu.

        5G ile otonom dönüşüm hızlanacak

        Bakan Uraloğlu, 16 Ekim’de gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlatarak 5G teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşmasıyla mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini artıracaklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, “5G’ye geçişle birlikte mobil iletişim hızımız; vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkânına kavuşacaktır.” açıklamasında bulundu.

        ENDÜSTRİYEL ROBOTLARDAN OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİNE BİRÇOK ALANDA DÖNÜŞÜM HIZLANACAK

        5G teknolojisinin mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil aynı zamanda kalkınma altyapısı olduğunu ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “5G teknolojisi; endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli bir üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek.”

        5G’DE YERLİLİK VE MİLLİLİK HEDEFİ

        Bakan Uraloğlu, bu büyük dönüşümde en büyük önceliklerinden birinin de teknolojinin sadece tüketildiği değil, aynı zamanda yerli ve milli imkanlarla üretildiği bir Türkiye vizyonu olduğunu vurguladı.

        Uraloğlu, bu kapsamda 2023 yılında Bakanlık tarafından yapılan 5G proje çağrısı kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının Ar-Ge fonundan yerli firmalara destek sağladıklarını dile getirdi. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ kapsamında, 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu, özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünleri geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Bunlarla birlikte, UDHAM tarafından desteklenen karayolları akıllı ulaşım sistemleri HASDAL projesinde TÜRKSAT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; yerli 5G çekirdek şebeke ve Ulak baz istasyonlarını başarıyla devreye alarak milli teknolojimizin gücünü bir kez daha ortaya koyduk. 5G yetkilendirme ihalesinde de işletmecilerimize yıllara göre artan şekilde yüzde 60’a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde 30’a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdik. Ayrıca, işletmecilerimizin kuracağı 5G mobil özel şebekelerde kullanacağı bileşenlere ilişkin yatırımlarının milli haberleşme ürünlerinden sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alma zorunluluğu bulunuyor. ”

