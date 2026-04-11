        Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk ordusu için Sivas'ta 41 adet üretilecek

        Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk ordusu için Sivas'ta 41 adet üretilecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığının akaryakıt ve ikmal operasyonlarında kullanılmak üzere, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından 41 adet ZACENS tipi sarnıç yük vagonu üretileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 15:25 Güncelleme:
        "Türk ordusu için Sivas'ta 41 adet üretilecek"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretimi devam eden, ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Demiryollarının savunma açısından stratejik bir unsur olduğunu belirten Uraloğlu, bu anlayışla demiryollarında milli savunmanın gücüne güç katacak her türlü çalışmaya destek verdiklerini vurguladı.

        Sivasta üretilecek Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen ve daha önce Milli Savunma Bakanlığına teslim edilen 9 adet akaryakıt ve ikmal vagonunun ardından yeni bir üretim sürecini başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin milli savunmasına, yerli vagon desteğimiz devam ediyor. Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz, böylelikle teslim ettiğimiz önceki 9 adetle birlikte toplam 50 adet yerli vagonu ordumuzun hizmetine sunmuş olacağız. Bu üretim, savunma sanayimiz ile ulaştırma sektörünün koordineli çalışmasının önemli bir göstergesidir. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, üreteceğimiz vagonlarımız ordumuzun enerji kaynaklarının güvenli taşınmasında kritik rol üstlenecek, lojistik gücü artacak."

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?