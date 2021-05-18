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HaberlerOtomobil
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Bakan Varank: 'Şarj altyapısının yol haritası hazır'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili" başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını bildirdi. Bakan Varank, "Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayımlanan bu standart da çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor" dedi

Bakan Varank: 'Şarj altyapısının yol haritası hazır'
AA

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından elektrikli araçlar ve şarj sistemlerine ilişkin olarak kullanılan temel terimleri ve tanımları kapsayan "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar" standardı hazırlanarak yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu standardın sektördeki paydaşların katılımıyla hazırlandığını belirtti. Terim ve tarif standardının teknik düzenlemelerde ortak bir dil oluşumuna katkı sağlayacağını vurgulayan Varank, "Elektrikli araç satışları, son yıllarda küresel seviyede hızla artıyor. Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek" dedi.

'ALTYAPI HAZIR OLACAK'

Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarının yürütüldüğüne işaret ederek, ilgili bakanlıklarla birlikte gerekli altyapı hazırlıklarını yaptıklarını, ilk yerli araç üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının ülke genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olacağını bildirdi.

TOGG başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını aktaran Varank, "Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

'ORTAK DİL İNŞA EDİLECEK'

Varank, kısa sürede tüm Türkiye'de yaygınlaşacak ve önemli bir büyüklüğe ulaşacak şarj sektörünün iyi işleyen bir piyasa sistemine sahip olmasının vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, "Güvenlik, kullanıcı hakları, rekabet ortamı gibi hususlar açısından oluşturulacak standartlar ve mevzuat altyapısı büyük önem taşıyor. Şu an yürüyen bir mevzuat ve şarj istasyonlarına yönelik bir standart hazırlığı daha bulunuyor. Sonrasında ise ilgili diğer düzenlemeler yapılacak. Bu standart aynı zamanda mevzuat düzenlemelerine ve uygunluk değerlendirmelerine katkı sağlayacak. Elektrikli araç ekosisteminin hızlı bir biçimde gelişmesine yardımcı olacak. Tüm paydaşların aynı dili kullanmaları sağlanarak teknik düzenlemelerde ortak bir dil inşa edilecek. Kısaca, standardın yaygın kullanımı ile tarafların iletişimi kolaylaşacak" görüşünü paylaştı.

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