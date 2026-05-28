Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,9034 %0,00
        EURO 53,3261 %-0,08
        GRAM ALTIN 6.482,20 %-1,45
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,16 %-1,85
        BITCOIN 73.428,00 %-2,29
        GBP/TRY 61,5069 %-0,21
        EUR/USD 1,1617 %-0,08
        BRENT 96,17 %1,99
        ÇEYREK ALTIN 10.598,39 %-1,45
        Haberler Ekonomi Para Bakır rekor kırdığı mayıs ayını geride bırakıyor

        Bakır rekor kırdığı mayıs ayını geride bırakıyor

        Bakırın libresi, mayıs ayında uluslararası piyasalarda yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep ve küresel arza yönelik sıkıntılarla rekor kırarken, ayı yüzde 5'e yakın yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 12:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakırın rekor ayı

        Bakır piyasasında geçen yıl yaşanan ralli havası bu yıla da taşındı. Orta Doğu'daki belirsizliklerin küresel ekonomik aktivite üzerinde risk oluşturmasıyla ABD/İsrail-İran Savaşı başladıktan sonra bakır fiyatlarında geri çekilmeler görülmesine karşın bu ürünün tedarikine ilişkin sıkıntıların ve talebin devam etmesi fiyatların tekrar toparlanmasını sağladı.

        Savaşın başlaması sonrasında petrol tedarikine ilişkin aksamalar yenilenebilir enerjiye ilginin artmasına yol açtı. Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesinde kullanılan bakıra olan talebi artırdı.

        Şili'de üretimde yaşanan düşüş de fiyatlardaki yükselişte etkili oldu

        Son zamanlarda, Hürmüz Boğazı kaynaklı sıkıntılardan dolayı kükürt tedarikinin de olumsuz etkilenmesi bakır fiyatlarının rekor kırmasında etkili oldu. Özellikle Zambiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bakır üretim hatları, cevher ayrıştırma için gereken sülfürik asit üretiminde bu kükürde bağımlı durumda.

        REKLAM

        Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili’de üretimde yaşanan düşüş, arz-talep dengesini talep lehine bozarak fiyatları destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Çin'in bakır ithalatının güçlü seyretmesi de bakır talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.

        ABD merkezli Freeport şirketinin Endonezya’daki Grasberg madeninde yaşanan ıslak cevher sorunu nedeniyle bakır üretiminin 2027 sonuna kadar tam kapasiteye ulaşamayacağına ilişkin haberler de arz endişelerini artırdı.

        Orta Doğu'daki savaşın başlamasının ardından mart ayında yüzde 6 azalan bakırın libresi bu gelişmelerle kayıplarını telafi etti. Nisan ayında yüzde 6 değer kazanan bakırın libresi, mayıs ayında da yükselişlerine devam etti. Mayıs ayının sonlarına doğru yüzde 5'e yakın değer kazanan bakırın libresi, 13 Mayıs'ta 6,67 dolarla rekor kırmıştı.

        Bakırın libresinin yılbaşından bu yana getirisine bakıldığında ise yatırımcısına yüzde 11 kazandırdığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İbrahim Tatlıses'ten videolu mesaj

        İbrahim Tatlıses'ten videolu mesaj

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti