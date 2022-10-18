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Ballon d'Or nedir? İşte Ballon d’Or’u kazananları...

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen Ballon d'Or 2022 dün akşam ekranlara geldi. Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen 2022 Ballon d'Or (Altın Top) 2022 hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

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  • Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?

    Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Ballon d'Or ödülü hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapıyor. Kazananın belli olduğu ödül programı hakkına merak edilen detayları sizler için derledik.
  • Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?

    BALLON D'OR NEDİR?

    Ballon d'Or her yıl Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen ödüldür. Ballon d'Or, her yıl düzenli olarak tören eşliğinde verilmektedir. Ödül, birçok spor yazarının oylaması ile verilmektedir. 
  • Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?

    BALLON D’OR’U KİM KAZANDI 2022?

    Bu sene gerçekleşen Ballon d'Or altın top ödülünü Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema kazandı. Ödülü kazanması hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" dedi.
  • Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?

    BALLON D'OR ÖDÜLÜ KARİM BENZEMA'NIN OLDU

    Karim Benzema, geçtiğimiz akşam gerçekleşen törende 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

    Karim Benzema'ya ödülünü, bir diğer Fransız Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.
  • Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?

    BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ KARİM BENZEMA KİMDİR?

    19 Aralık 1987’de dünyaya gelen Karim Benzema, Cezayir asıllı Fransız futbolcudur. Karim Benzema, ilk profesyonel karşılaşmasına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle 4 sene üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır.

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