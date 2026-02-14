Canlı
        Bandırmaspor: 0 - Serikspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Bandırmaspor: 0 - Serikspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftaısnda Bandırmaspor sahasında Serikspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 15:56 Güncelleme: 14.02.2026 - 15:56
        Serikspor'dan kritik galibiyet!
        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Serikspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 yendi.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Egemen Savran, Yusuf Susuz

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Fall, Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 75 Enes Çinemre), Abdülkadir Parmak, Kerim Alıcı (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Badji, Emirhan Acar (Dk. 52 Kaan Akyazı), Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 70 Hountondji), Mücahit Albayrak (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir)

        Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 69 Caner Cavlan), Sadygov (Dk. 28 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 69 Skvortsov), Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 74 Şeref Özcan), Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 74 Adeola)

        Goller: Dk. 45+5 Topalli (Penaltıdan), Dk. 49 Castro, Dk. 90+6 Gökhan Altıparmak (Serikspor)

        Kırmızı kart: Dk. 36 Badji (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Muhammet Gümüşkaya, Dk. 45+4 Atınç Nukan (Bandırmaspor)

