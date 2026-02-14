Bandırmaspor: 0 - Serikspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftaısnda Bandırmaspor sahasında Serikspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Egemen Savran, Yusuf Susuz
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Fall, Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 75 Enes Çinemre), Abdülkadir Parmak, Kerim Alıcı (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Badji, Emirhan Acar (Dk. 52 Kaan Akyazı), Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 70 Hountondji), Mücahit Albayrak (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir)
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 69 Caner Cavlan), Sadygov (Dk. 28 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 69 Skvortsov), Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 74 Şeref Özcan), Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 74 Adeola)
Goller: Dk. 45+5 Topalli (Penaltıdan), Dk. 49 Castro, Dk. 90+6 Gökhan Altıparmak (Serikspor)
Kırmızı kart: Dk. 36 Badji (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Muhammet Gümüşkaya, Dk. 45+4 Atınç Nukan (Bandırmaspor)