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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Bandırmaspor'da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor'da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

        Bandırmaspor, Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:40 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:40
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        Bandırma'da Taşkın ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor son 3 haftadır üst üste yenilince yönetim kurulu, Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Bandırmaspor'un konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

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