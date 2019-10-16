İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek, bir grup gazetecinin katılımıyla, bankanın genel müdürlük binasında yer alan Çevik Atölye’de gerçekleştirdiği toplantıda, İş Bankası’nın dijitalleşme alandaki çalışmalarını paylaştı. İş Bankası’nın Türkiye’ye 1980’li yıllarda ilk Bankamatik’i getiren, ilk internet bankacılığı ve ilk mobil bankacılığı uygulamalarını başlatan banka olduğunu belirten Seyrek, Endüstri 4.0, Bankacılık 5.0, yapay zeka, çevik uygulamalar, Big Data, Blockchain gibi kavramlarla artık bankacılık literatürünün de değiştiğine dikkat çekti.

Sektörün klasik kâğıda ve operasyona dayalı bankacılıktan, müşteri deneyimini merkeze alan daha yüz yüze bankacılığa evrileceğini ifade eden Burak Seyrek, “İş Bankası’nda dijital kanallardan yapılan işlem oranı yüzde 90’ı aştı. Eylül ayı sonunda yalnızca İşCep’in payı yüzde 58’e geldi, bankamatiklerin oranı yüzde 16 düzeyinde” dedi.

Şubelerin ise bankacılık işlemlerindeki payının yüzde 10’un altına indiğinin altını çizen Seyrek, “Ama şu da ortadan kalkmadı; bundan 20 yıl önce bizim şubelerimizin kapısından her ay 3.5 milyon civarında müşteri giriyordu. O dönemde dijital kanalların payı sadece yüzde 10-15 civarındaydı. Şu anda dijital kanalların payı yüzde 90’ı aştı ama halen kapımızdan her ay 3 milyon müşteri girmeye devam ediyor. Bankacılıkta yüz yüze, insan odaklı temas devam edecektir” diye konuştu.

‘REGÜLASYONLAR TEKNOLOJİNİN HIZINA YETİŞEMİYOR’

Türkiye’nin Avrupa dijitalleşme endeksine göre en dijital 3 ülkeden biri olduğunun altını çizen Seyrek, “Dünyanın en büyük veri merkezlerinden birini yapıyoruz ama hala bunların altyapısında yabancı teknoloji şirketlerinin yazılımlarını kullanmak durumundayız. Ülke olarak kendimiz teknoloji üretmekte biraz eksik kalıyoruz” dedi.

“İzin alırsak ‘Para Getir’ diye bir hizmete başlayacağız, bu hizmetle bankamatikten … vs para çekip, size getirilebilecek” diyen Seyrek, bankacılık ve finans özelinde yeni teknolojiler ile regülasyonlarla arasındaki ilişki konusunda ise şunları söyledi: “Örneğin bankacılıkta robotları kullanıyoruz ama bu konuda mevzuat hala yok. Bilgi Teknoloj Yönetmeliği daha bu yılın sonunda çıkacak. Siber saldırılara yönelik henüz mevzuatımız yok. Teknolojinin hızına regulatif düzenlemeler yetişemiyor. Bu Türkiye’de de dünyada da böyle…”

‘ESKİDEN MÜFETTİŞ ALIRDIK, ŞİMDİ İSE…’

İş Bankası çalışanlarının yüzde 52’sinin genç jenerasyon olduğunu aktaran Seyrek, şunları söyledi:

“Son 10 yıldır, her yıl ortalama 1000 civarında üniversite mezunu gencimizi işe alıyoruz. Ama öbür taraftan halihazırda 24 bin çalışanımız var. Mevcut çalışanlarımızı da yeni dijital yetkinliklere evriltmemiz lazım… Bugünün dünyası artık beklentileri çok üstlere çıkardı. Şubede veya Genel Müdürlükte kredi, senet, çek, dış ticaret vb. teknik bankacılık işlemlerini ne kadar iyi yaparsanız yapın gelen kişiyi gereğinden fazla bekletiyorsanız, ihtiyacını dinlemiyorsanız ve beklentisini anlayamıyorsanız bir şeyleri eksik yapmış olursunuz. Müşteri, günümüzde güvenle beraber konfor alanı artsın istiyor. ‘Evimdeyken,sokaktayken, yoldayken her yerde bankacılık işlemimi güvenle yapayım, işlemlerimi rahatlıkla ve süratle sonuçlandırayım, bürokrasi ile koşturmaca ile uğraşmayayım’ diyor. Bunu sağlamak lazım.”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek, “Yapay zeka teknolojileri, mevduat fiyatlamalarını, kredi kararlarını, biz bankacılardan daha iyi verir hale geldi. Eskiden müfettiş alırdık, uzman yardımcısı alırdık, şimdi ise artık veri bilimci alıyoruz” dedi.

‘BURADA MESAİ SAATİMİZ YOK’

Dijitalleşmenin farklı çalışma modellerini bir araya getirdiğini ve bu anlayışla inovatif ürün ve hizmetler üretmek için Çevik Atölye’yi (Agile Model) oluşturduklarını anlatan Seyrek, bankanın son hizmete sunduğu yeni açık bankacılık uygulaması TekCep’in bu ortamda hayata geçirildiğini ifade etti.

İş Bankası’nda şu anda “İşletme Bankacılığı”, “Yapay Zekâ”, “Operasyon Merkezi” ve “Bireysel Bankacılık” olmak üzere 4 alanda Çevik Yönetim modelinin bulunduğunu belirten Seyrek, bu 4 Çevik Atölye’de yaklaşık 250 kişinin çalıştığını ve 1.5 yıl içinde 15 alanı daha bu çalışma ortamına dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti. Teknolojiyi insanın yerine değil, yanına koymak için çalıştıklarını ifade eden Seyrek, “Bizim Çevik Atölye’de mesai saatimiz yok. Ama mesai disiplini en yüksek olan yerimiz de burası” dedi.

BANKACILIĞIN ‘FARMVILLE’İ İLE ÖDÜL ALDI

Dijital eğitim uygulamaları alanında sanal gerçeklik (Virtual Reality - VR) teknolojisini kullanarak “İş’te Gerçeklik” ve bankacılığın Farmville’i olarak da tabir edilen bankacılık simülasyonu oyunu “İşGame” öğrenme uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyleyen Seyrek, bu uygulamalarla, uluslararası ödül programlarından Brandon Hall Human Capital Management (HCM) Excellence Awards’ta iki altın ödülün sahibi olduklarını belirtti.