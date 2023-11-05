İstanbul baraj doluluk oranları baraj doluluk oranlarının yüzde 18 sınırına düşmesinin ardından son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle dün akşam saatlerinde İstanbul'da meydana gelen yağışların ardından İstanbul baraj doluluk oranları heyecanla inceleniyor. İşte 5 Kasım baraj doluluk oranları...

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5 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı artmak yerine geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranını yüzde yüzde 17,8'den yüzde 17,59'a düştü. Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.