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        Haberler Gündem BARAJ DOLUK ORANLARI| Yağmur sonrası barajlarda son durum! 5 Kasım İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı

        Yağmur sonrası barajlarda son durum! 5 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı

        İstanbul baraj doluluk oranları geçtiğimiz akşamki yağışların ardından merak ediliyor. Yağışlar öncesi İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 18'e düşmüştü. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte 5 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:47
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        İstanbul baraj doluluk oranları baraj doluluk oranlarının yüzde 18 sınırına düşmesinin ardından son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle dün akşam saatlerinde İstanbul'da meydana gelen yağışların ardından İstanbul baraj doluluk oranları heyecanla inceleniyor. İşte 5 Kasım baraj doluluk oranları...

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        5 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı artmak yerine geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranını yüzde yüzde 17,8'den yüzde 17,59'a düştü. Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.

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        Yağışlardan sonra İSKİ verilerine göre bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 17.59 olarak kaydedildi.

        #baraj
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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