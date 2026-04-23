Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 1 - Celta Vigo: 0 | MAÇ SONUCU

        Barcelona: 1 - Celta Vigo: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Barcelona, evinde Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Lamine Yamal'ın penaltıdan attığı golle kazanarak ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran Barcelona, puanını 82'ye yükseltti. Celta Vigo ise haftayı 44 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 01:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelona doludizgin ilerliyor!

        İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Barcelona, Celta Vigo'yu ağırladı. Katalan devi, Camp Nou'da oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada penaltıdan Lamine Yamal attı.

        Bu sonucun ardından üst üste 7. galibiyetini alan lider Barcelona, puanını 82'ye yükseltti ve en yakın rakibi Real Madrid'le arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Celta Vigo ise 44 puanda kaldı.

        İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Getafe'ye konuk olacak. Celta Vigo, Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak.

        BARCELONA'YA YAMAL'DAN KÖTÜ HABER

        Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, geçirdiği sakatlık nedeniyle 45+2'de yerini Roony Bardghji'ye bıraktı.

        Yamal'ın perşembe günü detaylı kontrolleri yapılacak. Yırtık tespit edilirse, La Liga'nın kalan maçlarında forma giyemeyecek. 18 yaşındaki genç futbolcu, yırtık tespit edilmesi durumunda 5 hafta sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nın başlangıcına yetişecek.

         Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'e delil karartma suçlaması, Böcek ailesi davası başladıGünün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ESKİ VALİ SONEL'E, DELİL KARARTMA SUÇLAMASIGülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve emniyet ifadesi tamamlanan eski Tun...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        G.Saray'a kupa şoku!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
