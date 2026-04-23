Barcelona: 1 - Celta Vigo: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Barcelona, evinde Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Lamine Yamal'ın penaltıdan attığı golle kazanarak ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran Barcelona, puanını 82'ye yükseltti. Celta Vigo ise haftayı 44 puanla tamamladı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada penaltıdan Lamine Yamal attı.
Bu sonucun ardından üst üste 7. galibiyetini alan lider Barcelona, puanını 82'ye yükseltti ve en yakın rakibi Real Madrid'le arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Celta Vigo ise 44 puanda kaldı.
İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Getafe'ye konuk olacak. Celta Vigo, Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak.
BARCELONA'YA YAMAL'DAN KÖTÜ HABER
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, geçirdiği sakatlık nedeniyle 45+2'de yerini Roony Bardghji'ye bıraktı.
Yamal'ın perşembe günü detaylı kontrolleri yapılacak. Yırtık tespit edilirse, La Liga'nın kalan maçlarında forma giyemeyecek. 18 yaşındaki genç futbolcu, yırtık tespit edilmesi durumunda 5 hafta sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nın başlangıcına yetişecek.