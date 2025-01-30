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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Barcelona: 2 - Atalanta: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 2 - Atalanta: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Barcelona sahasında Atalanta'yı ağırladı. 4 gole sahne olan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 01:00 Güncelleme: 30.01.2025 - 01:00
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        Barça ile Atalanta yenişemedi!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında Barcelona ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Katalan ekibinin gollerini 47. dakikada Lamine Yamal ve 72'de Ronald Araujo kaydetti. İtalyan temsilcisinin golleri ise 67'de Ederson ve 79. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

        Bu sonucun ardından Barcelona lig aşamasını 19 puanla 2. sırada tamamladı. Atalanta ise 15 puanla 9. sırada yer aldı.

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