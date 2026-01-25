Habertürk
        Barcelona: 3 - Real Oviedo: 0 | MAÇ SONUCU

        Barcelona: 3 - Real Oviedo: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Barcelona, evinde Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti. Dani Olmo, Raqhinha ve Lamine Yamal'ın golleriyle liderliğini sürdüren Barcelona, puanını 52'ye çıkardı. Real Oviedo ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 21:30 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:30
        Barcelona, zirvedeki yerini korudu!
        İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Barcelona, Real Oviedo'yu ağırladı. Camp Nou'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Barcelona oldu.

        İlk yarısı 0-0 biten maçta Barcelona, 52. dakikada Dani Olmo, 57. dakikada Raphinha ve 73. dakikada Lamine Yamal'ın golleriyle 3 puana uzandı.

        BARÇA LİDERLİĞE "DEVAM" DEDİ

        Barcelona, bu galibiyetle birlikte puanını 52 yaptı ve Real Madrid'e 1 günlüğüne verdiği liderliği geri aldı.

        Son sırada yer alan Oviedo ise 13 puanda kaldı.

        Barcelona, gelecek hafta Elche'ye konuk olacak. Oviedo ise sahasında Girona'yı ağırlayacak.

