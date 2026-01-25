Barcelona: 3 - Real Oviedo: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Barcelona, evinde Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti. Dani Olmo, Raqhinha ve Lamine Yamal'ın golleriyle liderliğini sürdüren Barcelona, puanını 52'ye çıkardı. Real Oviedo ise haftayı 13 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Barcelona, Real Oviedo'yu ağırladı. Camp Nou'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Barcelona oldu.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Barcelona, 52. dakikada Dani Olmo, 57. dakikada Raphinha ve 73. dakikada Lamine Yamal'ın golleriyle 3 puana uzandı.
BARÇA LİDERLİĞE "DEVAM" DEDİ
Barcelona, bu galibiyetle birlikte puanını 52 yaptı ve Real Madrid'e 1 günlüğüne verdiği liderliği geri aldı.
Son sırada yer alan Oviedo ise 13 puanda kaldı.
Barcelona, gelecek hafta Elche'ye konuk olacak. Oviedo ise sahasında Girona'yı ağırlayacak.