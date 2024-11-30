Barcelona - Las Palmas: 1-2 (MAÇ SONUCU) İspanya La Liga'da lider Barcelona, 15. haftada ağırladığı Las Palmas'a 2-1 mağlup oldu. Las Palmas'a üç puanı getiren golleri Sandro Ramirez ve Fabio Silva kaydetti. Kötü gidişatı durduramayan Barça, son üç maçta sadece 1 puan alabildi.

Habertürk Giriş: 30.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:46 facebook

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