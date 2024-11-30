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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona - Las Palmas: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Barcelona - Las Palmas: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'da lider Barcelona, 15. haftada ağırladığı Las Palmas'a 2-1 mağlup oldu. Las Palmas'a üç puanı getiren golleri Sandro Ramirez ve Fabio Silva kaydetti. Kötü gidişatı durduramayan Barça, son üç maçta sadece 1 puan alabildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:46
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        Barcelona'ya büyük şok!
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        İspanya La Liga'nın 15. haftasında Las Palmas'ı ağırlayan lider Barcelona, rakibine 2-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

        İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekibe zaferi getiren golleri 49'da Sandro Ramirez ile 67'de Fabio Silva kaydetti.

        Barça'nın tek golü 61'de Raphinha'dan geldi.

        Son 3 maçta 1 puan alabilen ve 34 puanı bulunan Barcelona, maç eksiğiyle zirvedeki yerini korudu.

        14. basamaktaki Las Palmas ise puanını 15'e çıkardı.

        İki maçı eksik olan 30 puanlı Real Madrid, bu karşılaşmalarından galip ayrıldığı takdirde liderlik koltuğuna oturacak.

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