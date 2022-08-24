2022-2023 sezonuna hızlı bir giriş yapan İspanyol devi Barcelona ile son yılların en başarılı İngiliz takımlarından Manchester City, dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Peki, büyük bir merakla beklenen Barcelona Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?