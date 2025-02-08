2007'de beyazperdede izleyiciyle buluştuktan sonra kült bir filme dönüşen Serdar Akar imzalı 'Barda'nın aynı adlı tiyatro uyarlaması, Vigor Sanat yapımcılığında ve Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde prömiyer yaptı.

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği, 1800 kişilik salonun tamamını dolduran seyirciler arasında; iş dünyasından isimler, ünlü oyuncular; Şenay Gürler, Aslı İnandık, Hakan Altınel, Levent Ülgen, Güven Kıraç, Hakan Altıner, Seda Akman, Bülent Emin Yarar, Cem Avnayim, İpek Erdem, İrfan Alış’ın eşi Rena Alış da vardı.

Serhat Yiğit'in yazıp oyunlaştırdığı 'Barda', 'Biz Size Ne Yaptık?' sorusuyla seyircileri, derin bir ikileme sürüklemeyi ve gerilim dolu hikâyesiyle izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyerek; şiddetin bireysel mi?, yoksa toplumsal bir sorun mu? olduğunu cesurca sorguluyor.

REKLAM Tardu Flordun’un çete liderini canlandırdığı ve on yıl aradan sonra tiyatro sahnesine dönüş yaptığı oyunda, filmden farklı olarak eklenen çetenin kadın üyesi karakterine ise; etkileyici performansı ve başarılı oyunculuğuyla Deniz Çakır hayat veriyor.