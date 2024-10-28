Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar

        Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 23:53 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İmajımı kötülemeye çalışıyorlar"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş derbisini 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "BOZMAYA NİYETİMİZ YOK"

        Derbi galibiyeti sonrası konuşan Barış Alper Yılmaz "Serimiz devam ediyor, bunu bozmaya niyetimiz yok. Eleştiriler olacaktır, bunlar beni ilgilendirmiyor. Kendi performansıma bakıyorum, kendime vakit ayırıyorum. Yoğun bir sezondan geçtim, Galatasaray'da oynadığım sürece eleştiriler olacaktır. Benim açımdan bir sıkıntı yok." dedi.

        "HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM"

        Sol bek oynaması hakkında sorulan soruları yanıtlayan sarı-kırmızılı futbolcu "Burası Galatasaray, formanın yükü çok fazla. Hocam bana şans veriyor, ben hırslı bir çocuğum ve hiçbir zaman korkmadım. Mücadele etmeniz gerekiyor, kötü oynayabilirsiniz ama mücadele etmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "ÇOK FARKLI BİR HOCA"

        Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan Barış Alper "Hocamız, bizi yalnız bırakmadı ve yanımızda oldu. Çok farklı bir hoca, ona da geçmiş olsun." dedi.

        "İMAJIMI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

        Elfborg maçının ardından güvenlik görevlisini ittiği yönündeki iddialarla ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz "Daha önce sahadan çıktıktan sonra bir kardeşime forma vermek isterken, güvenlik ağabeyle çarpıştı. Güvenliği ittiğimi söylemişler. İmajımı kötülemeye çalışıyorlar ama umrumda değil. ben onlara iyi bir Barış Alper imajı vereceğim." açıklamasını yaptı.

        "KEREM'İN MAŞALLAHI VAR"

        Benfica'da iyi performans gösteren Kerem Aktürkoğlu için açıklama yapan Barış "Kerem Aktürkoğlu'nun maşallahı var her maç gol atıyor. Herkesin kendi hedefleri hayalleri var o da onun peşinden gidiyor" dedi.

        "DİNLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

        Barış Alper Yılmaz "Yoğun bir tempodan çıktım, zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Tabii ki biraz dinlenmeye ihtiyacımız var, kolay değil. Ben de dinlenmeye çalışıyorum, bir şekilde devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan derbide kükredi!
        Aslan derbide kükredi!
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        "Hak eden kazandı!"
        "Hak eden kazandı!"
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genci!
        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genci!
        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Önüne gelene çarptı!
        Önüne gelene çarptı!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!