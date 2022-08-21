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Başakşehir: 2 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

Başakşehir - Kayserispor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Kayserispor'u konuk etti; Chadli ve Berkay Özcan'ın golleriyle 3 puana 2-0'lık skorla uzandı. Başakşehir bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken Kayserispor ise haftayı 3 puanla tamamladı

Başakşehir: 2 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

22. dakikada Lucas Lima'nın asistini gole çeviren Nacer Chadli, turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu. Yine Lucas Lima'nın asistinde Berkay Özcan 49. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil 80. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu ve yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Başakşehir mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından ikinci puanını alan Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Kayserispor ise haftayı 3 puanla tamamladı.

Başakşehir gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN DAKİKALARI

18. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topu rakip ceza sahası önünde kontrol eden Thiam'ın, ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortada Chadli kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada gelişen turuncu-lacivertli ekibin atağında sağ kanattan ilerleyen Caiçara, ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın önüne yerden pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Bilal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamlandı.

49. dakikada Medipol Başakşehir 2. golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın ceza yayı üzerine yerden gönderdiği topun üzerinden Chadli atladı, arkasındaki Berkay Özcan meşin yuvarlağı kontrol etti. Berkay, düzelttikten sonra ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0

57. dakikada gelişen Kayserispor atağında, İlhan Parlak'ın pasıyla topla buluşan Mane ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

67. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kayserispor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Berkay, penaltı noktası önündeki Münir'e pasını attı. Münir'in plase şutunda kaleci topu son anda kurtardı. Boşta kalan topu önünde bulan Aleksic'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

78. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında topla rakiplerinde kurtulan Berkay Özcan ceza sahasına girer girmez sağından bindiren Münir'e pasını attı. Rakibinden kurtulan Münir'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal'in kucağında kaldı.

Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ahmed Touba, Ndayishimiye, Lima, Biglia (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 80 Mesut Özil), Deniz Türüç (Dk. 46 Serdar Gürler), Aleksic, Chadli (Dk. 62 Münir), Szysz (Dk. 73 Crivelli)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Karimi (Dk. 73 Campanharo), Kolovetsios, Carole, Emrah Başsan (Dk. 54 Mane), Cardoso (Dk. 73 Baran Ali Gezek), Bertolacci (Dk. 69 Mensah), Hosseini, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 46 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 22 Chadli, Dk. 49 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 26 Deniz Türüç, Dk. 44 Lima, Dk. 59 Aleksic, Dk. 61 Ahmed Touba, Dk. 90+1 Crivelli (Medipol Başakşehir)

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