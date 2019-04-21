Ankara'da ne gol var ne kazanan!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligde geride kalan 28 haftada 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, bir maçı fazla olan en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 9. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR

SAAT: 16:00

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Fatih Terim

YAYIN: beIN SPORTS 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Awaziem, Saadane, Melnjak, Musa Çağıran, Azubuike, Boldrin, Mustafa, Aminu Umar, Vedat

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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10. RANDEVU!

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig tarihinde daha önce dokuz kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi bu maçların 6'sını kaybederken 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Rizespor elde edebildiği 2 galibiyeti ise iç sahasında aldı.

Başakşehir, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı. İstanbul temsilcisi daha önce 9 kez karşı karşıya geldiği rakibin filelerine tam 17 gol gönderdi.

SON ÜÇ MAÇINDA 5 PUAN KAYBETTİ!

Süper Lig'de dört maçlık seri yakalayan Başakşehir, Kayserispor deplasmanında 2 puan bırakmıştı. İstanbul temsilcisi son üç lig maçında 5 puan kaybetti. Kayserispor beraberliğinin ardından Konyaspor'u 2-0'la geçen Başakşehir, Beşiktaş deplasmanından ise 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

RİZESPOR'UN ÇIKIŞI DURDU

Okan Buruk yönetiminde ligin ikinci yarısına hızlı başlayan ve ilk 6 maçında bir kez puan kaybeden Rizespor, Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla kaybetmişti. Ardından Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup ederek yine bir seri yakalama peşinde olan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a evinde 7-2'lik skorla mağlup oldu. Okan Buruk ve öğrencileri, geçen hafta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

EDIN VISCA FORMDA!

Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca form grafiğiyle dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı. Visca söz konusu mücadelelerde 6 gol atarken 6 da asist yaptı.

RİZESPOR'UN SİLAHI VEDAT MURİÇ!

Çaykur Rizespor'un Başakşehir karşısındaki en önemli gol silahı Vedat Muriç. Tecrübeli golcü, takımının Süper Lig'de attığı son 9 golün altısına doğrudan katkı sağladı. Vedat söz konusu mücadelelerde 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU