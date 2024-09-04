Başakşehir'de Ahmed Touba, KV Mechelen'e kiralık olarak gitti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir'de kadrosunda da ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler, Cezayirli futbolcusu Ahmed Touba’nın Belçika temsilcisi KV Mechelen’e kiralandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Touba, 2024-2025 sezonu sonuna dek Belçika Pro League ekiplerinden KV Mechelen'e kiralanmıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve Touba için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonu da kiralık olarak İtalya temsilcisi Lecce'de geçiren 26 yaşındaki futbolcu, 6’sı Serie A ve 1’i İtalya Kupası olmak üzere 7 maçta forma giydi.