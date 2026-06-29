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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'de Onur Ergün'ün sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

        Başakşehir'de Onur Ergün'ün sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

        RAMS Başakşehir'de 33 yaşındaki futbolcu Onur Ergün ile yeni sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 19:32 Güncelleme:
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        Onur Ergün, 1 yıl daha Başakşehir'de!

        RAMS Başakşehir, orta saha oyuncusu Onur Ergün'ün sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Onur Ergün'ün sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken Onur Ergün'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Onur Ergün, 2023-2024 sezonu başında transfer olduğu Başakşehir ile tüm kulvarlarda 75 maça çıktı.

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