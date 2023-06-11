Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başakşehir Fenerbahçe final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası finali için beklenen gün geldi. Bu sezon üç kulvarda mücadele eden ve hatırı sayılır bir başarı gösteren Başakşehir ile Fenerbahçe, 61. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olmak için kozlarını paylaşıyor. Ligde iki takım arasındaki iki maçı da Fenerbahçe kazanmıştı. İşte, Başakşehir Fenerbahçe final karşılaşması ile ilgili tüm bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Başakşehir Fenerbahçe final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası finali kaçta?

    İzmir'de Göztepe'ye ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadı'nda bu akşam saat 20:45'de başlayacak Başakşehir Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finali için artık heyecan dorukta. Büyük bir heyecana sahne olaması beklenen mücadelenin yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine dair bilgileri derledik! 
  • Başakşehir Fenerbahçe final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası finali kaçta?

    BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

    Başakşehir Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finali ATV'den canlı yayınlanacak.

    İŞTE BİLET FİYATLARI

    Fenerbahçe A.Ş. Doğu Tribünü : ₺400,00

    Medipol Başakşehir FK Batı Tribünü : ₺400,00

    Fenerbahçe A.Ş. Kuzey Tribünü : ₺200,00

    Medipol Başakşehir FK Güney Tribünü : ₺200,00
  • Başakşehir Fenerbahçe final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası finali kaçta?

    BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?

    Fenerbahçe Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletleri satışa çıktı. İşte, resmi açıklama: "Fenerbahçe A.Ş. - Medipol Başakşehir F.K. Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasının biletleri 6 Haziran 2023 Salı  saat: 13.00'te  www.passo.com.tr , Passo Mobil App ve belirtilen satış noktalarında satışa sunulacaktır.

    Fenerbahçe A.Ş.'ye ayrılan biletler 6 Haziran 2023 13:00 itibariyla Fenerbahçe kulüp üyeleri için öncelikli olarak satışa sunulacaktır. Fenerbahçe A.Ş. genel satışı 7 Haziran 2023 18:00 itibariyla başlayacaktır. Karşılaşma da sadece E-Bilet uygulaması ile bilet satışı yapılacaktır.

    Alınan İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe A.Ş. için ayrılan biletlerin satışı Altay, Medipol Başakşehir F.K, Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş., Trabzonspor A.Ş. logolu hariç tüm logolu Passolig kartlara yapılacaktır.

    Medipol Başakşehir F.K.  için ayrılan biletlerin satışı Altay, Fenerbahçe A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş., Trabzonspor A.Ş,  logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlara yapılacaktır. 

    Bir kişi en fazla iki (2) adet bilet satın alınabilir. Müsabakanın alınan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.
  • Başakşehir Fenerbahçe final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası finali kaçta?

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Mahmut, Deniz, Figueiredo
  • Başakşehir Fenerbahçe final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası finali kaçta?

    Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Crespo, Rossi, Valencia

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.