BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?



Fenerbahçe Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletleri satışa çıktı. İşte, resmi açıklama: "Fenerbahçe A.Ş. - Medipol Başakşehir F.K. Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasının biletleri 6 Haziran 2023 Salı saat: 13.00'te www.passo.com.tr , Passo Mobil App ve belirtilen satış noktalarında satışa sunulacaktır.



Fenerbahçe A.Ş.'ye ayrılan biletler 6 Haziran 2023 13:00 itibariyla Fenerbahçe kulüp üyeleri için öncelikli olarak satışa sunulacaktır. Fenerbahçe A.Ş. genel satışı 7 Haziran 2023 18:00 itibariyla başlayacaktır. Karşılaşma da sadece E-Bilet uygulaması ile bilet satışı yapılacaktır.



Alınan İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe A.Ş. için ayrılan biletlerin satışı Altay, Medipol Başakşehir F.K, Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş., Trabzonspor A.Ş. logolu hariç tüm logolu Passolig kartlara yapılacaktır.



Medipol Başakşehir F.K. için ayrılan biletlerin satışı Altay, Fenerbahçe A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş., Trabzonspor A.Ş, logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlara yapılacaktır.



Bir kişi en fazla iki (2) adet bilet satın alınabilir. Müsabakanın alınan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.