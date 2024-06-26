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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Opoku ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Opoku ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        RAMS Başakşehir, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Jerome Opoku'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:09
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        Başakşehir, Opoku ile imzaladı
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        RAMS Başakşehir, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Arouca’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki savunma oyuncusu Jerome Opoku'nun satın alma opsiyonunun kullandığını duyurdu. Turuncu-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında Portekiz kulübü Arouca'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Jerome Opoku'nun opsiyonu kullanılarak oyuncumuz ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Jerome Opoku'ya başarılar" ifadeleri kullanıldı.

        Opoku, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig’de 28 maçta forma giyerken, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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