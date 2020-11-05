Konuk ettiği Manchester United'ı 2-1 yenerek H Grubu'nda ilk puanlarını elde eden Medipol Başakşehir'de takımının ilk golüne imza atan Demba Ba, 35 yaş 163 günle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Didier Drogba'nın (36 yaş, 259 gün) ardından ağları sarsan en yaşlı Afrikalı oyuncu oldu.

Karşılaşmayı birer gol ve asistle tamamlayan Edin Visca ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında Arjen Robben'in ardından bu istatistiklere ulaşan ikinci oyuncu olarak öne çıktı.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 3’e yükseltirken, gruptaki ilk yenilgisini alan Manchester United 6 puanda kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki dördüncü maçını 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak. Grupta oynanan diğer maçta Leipzig, PSG'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

1 - Manchester United / 6 puan

2 - Leipzig / 6 puan

3 - PSG / 3 puan

4 - BAŞAKŞEHİR / 3 puan