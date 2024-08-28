Başakşehir - St.Patrick's Athletic maçı CANLI YAYIN
Başakşehir - St.Patrick's Athletic maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, play-off turu rövanş maçında St.Patrick's Athletic ile karşılaşıyor. İrlanda'daki ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Başakşehir'e her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Balazs Berke
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT 1
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson
ST. PATRICK'S: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.
HER TÜRLÜ GALİBİYET YETİYOR
Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.
Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.