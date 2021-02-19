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Başakşehir - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Başakşehir - Trabzonspor maçın canlı aktarımı HTSPOR'da! Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor'u konuk ediyor. Kovid-19 vakalarıyla boğuşan bordo-mavililer son dönemdeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor!

Başakşehir - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde son yedi maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son 6 maçını kazanan Trabzonspor ise 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR

SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
STAT: Fatih Terim
YAYIN: beIN SPORTS 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz Türüç, Berkay, Junior Fernandes, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

TRABZONSPOR: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Bakasetas, Berat, Yunus, Ekuban, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Turuncu-lacivertlilerde Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in sakatlıkları sürüyor. 7 futbolcusunda koronavirüs bulunan Trabzonspor'da ise testleri pozitif çıkan oyuncuların dışında Nwakaeme, Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak forma giyemiyor.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 7'ye yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak.

26. RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, İstanbul'da bu maçla ligde 26. kez karşı karşıya geliyor.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 maçın 9'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

TRABZONSPOR 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligde 11 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.

Öte yandan Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibini 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

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