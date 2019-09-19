UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un da yer aldığı C Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Basel, Krasnodar'ı 5-0 mağlup etti.
Mücadelenin henüz 9. dakikasında Kevin Bua, Basel'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Valentin Stocker'in asistinde Bua hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.
Basel ikinci yarıya da hızlı başladı. 52. dakikada Luca Zuffi farkı 3'e çıkardı.
İsviçre temsilcisi, 54. dakikada Tonny Vilhena'nın kendi kalesine attığı golle 4-0 öne geçti.
Maçtaki son gol 79. dakikada Noah Okafor'dan geldi. 58. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki İsviçreli farkı 5'e çıkaran golü kaydetti.
Basel bu galibiyetle ilk haftayı lider kapattı. Krasnodar ise son sırada yer aldı.
YORUMLAR