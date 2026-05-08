Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonunun ödülleri sahiplerini buldu!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ödülleri sahiplerini buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 17:15 Güncelleme:
        "BCL On Yılın Ödülleri" sahiplerini buldu!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) 2025-2026 sezonu ile "BCL On Yılın Ödülleri" sahiplerini buldu.

        İspanya'nın Badalona kentindeki Zorrilla Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen törene FIBA Başkanı Şeyh Saud Al Thani, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile TBF Genel Sekreteri ve Basketbol Şampiyonlar Ligi Müsabakalar Komisyonu Başkanı Serhan Antalyalı ve çok sayıda davetli katıldı.

        "Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu" seçilen Unicaja'dan Kendrick Perry'e ödülünü Hüseyin Beşok takdim etti.

        Galatasaray MCT Technic'ten Errick McCollum, sezonunun en iyi ikinci beşinde yer aldı.

        Öte yandan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 10 sezonunun tamamında forma giyen Pierre-Antoine Gillet, özel ödülün sahibi oldu.

        Taraftarlar, kulüpler, oyuncular, medya temsilcileri ve Şampiyonlar Ligi çalışanlarının oy kullandığı "On Yılın Ödülleri"nin en iyi ilk beşinde Giorgi Shermadini (La Laguna), Vojtech Hruban (ERA Nymburk/Cholet Basket), Kendrick Perry (Nizhny Novgorod/Unicaja), Kevin Punter (Rosa Radom/AEK BC/Virtus Bologna) ve Marcelinho Huertas (La Laguna) yer aldı.

        On yılın en iyi başantrenörü ödülünü ise La Laguna Başantrenörü Txus Vidorreta kazandı.

        2025-2026 sezonu ödüllerini alan oyuncu ve başantrenör şöyle:

        En Değerli Oyuncu (MVP): Frank Bartley (AEK BC)

        Sezonun En İyi Beşi: Jerrick Harding (Rytas Vilnius), Frank Bartley (AEK BC), Ricky Rubio (Joventut Badalona), Raiquan Gray (AEK BC), Giorgi Shermadini (La Laguna)

        Sezonun En İyi İkinci Beşi: Errick McCollum (Galatasaray MCT Technic), Marcelinho Huertas (La Laguna), Jack Kayil (Alba Berlin), Chris Duarte (Unicaja), Arturas Gudaitis (Rytas Vilnius)

        Sezonun En İyi Genç Oyuncusu: Jack Kayil (Alba Berlin)

        Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu: Kendrick Perry (Unicaja)

        Sezonun En iyi Koçu: Dragan Sakota (AEK BC)

        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
