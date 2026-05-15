        Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona eriyor!

        Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona eriyor!

        Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçı ile tamamlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Potada normal sezon sona eriyor!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, yarın karşı karşıya gelecek.

        Ligde normal sezonun son maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

        Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 29 karşılaşmada 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile son maça 2. sırada girdi. Bahçeşehir Koleji ise 21 galibiyet, 8 yenilgi yaşadı ve 3. basamakta yer aldı.

        Sezonun ilk devresinde oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 89-58 kazanmıştı.

        LİGİN ZİRVESİ ŞEKİLLENECEK

        Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçıyla beraber ligde ilk iki sıra da şekillenecek.

        Sarı-lacivertliler, müsabakayı kazanması halinde sezonu averajla lider tamamlayacak ve Beşiktaş GAİN ikinci olacak.

        Bahçeşehir Koleji'nin galip gelmesi durumunda ise siyah-beyazlı ekip, normal sezonu zirvede bitirecek.

        Kalp masajı yaptığı arkadaşı bekliyordu, iki esnaftan acı haber geldi

        Kalp krizi geçiren arkadaşını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan Bülent Şen, iyi haber beklediği hastane bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Manisa'nın sevilen iki esnafı, yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken, yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. (İHA)

        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaleye sürpriz iddia!
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
